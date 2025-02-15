Білик, Барських та інші: хто зі знаменитостей змінив своє справжнє прізвище

Справжні прізвища багатьох знаменитостей значно відрізняються від тих, які усі звикли чути. Бажання створити яскравий сценічний образ чи уникнути складної вимови часто спонукає зірок обирати родові імена, які легко запам'ятовуються.

24 Канал розповідає про українських знаменитостей, які змінили своє справжнє прізвище. Їхні нові родові імена допомогли здобути популярність і визнання.

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Наталія Могилевська

Відома артистка змінила своє справжнє прізвище Могила ще на початку кар'єри. Наталія хотіла, щоб її точно запам'ятали слухачі. Ба більше, виконавиця вірила, що таке прізвище більше підходить для шоубізнесу, тому допоможе їй швидше стати популярною.

Тіна Кароль

Співачка вигадала свій псевдонім перед пісенним конкурсом "Нова хвиля", де вона брала участь. Так, Тетяна Ліберман стала Тіною Кароль. Це рішення допомогло артистці у майбутньому, коли вона розірвала контракт зі своїм продюсером Олегом Чорним. Тоді Тіна змогла залишити собі власний псевдонім, про який вже знали українці.

Макс Барських

Артист вигадав свій псевдонім під час участі в проєкті "Фабрика зірок". Тоді виконавець захотів змінити ім'я та прізвище Микола Бортник на Макс Барських, адже хотів створити яскравий образ. Це допомогло йому здобути шалену популярність в Україні та побудувати успішну кар'єру співака.

Злата Огнєвіч

За словами артистки, рішення змінити ім'я та прізвище Інна Бордюг спричинене наявністю псевдоніма, яким вона вдало користувалася протягом тривалого часу. Так, нерідко траплялися ситуації, коли виникали проблеми з купівлею квитків чи бронювання готелів. Це створювало додаткові труднощі, тому Злата вирішила перетворити свій псевдонім на справжнє ім'я в паспорті.

Настя Каменських

До початку кар'єри виконавиця мала прізвище Жмур. Однак згодом вона захотіла взяти дівоче родове ім'я своєї матері Лідії Каменських, солістки хору ім. Григорія Верьовки. Для Насті прізвище Жмур звучало дещо різко, тому сценічний варіант допоміг їй створити більш гармонійний і впізнаваний образ.

Ірина Білик

Цікава історія пов'язана зі зміною прізвища артистки. Виявляється, Ірина вирішила це зробити через помилку у своїх документах.

Артистка захотіла відродити родинні традиції та позбутися будь-яких зв'язків з Росією. Так, прізвище Бєлік стало Білик.