Коли відзначатимуть Китайський Новий рік 2025: точна дата свята

У ніч з 31 грудня проти 1 січня весь світ зустрів Новий рік. Однак у Китаї це свято відзначають зовсім в інший час.

Що цікаво, дата святкування в цій країні не є сталою. Коли відзначатимуть Новий рік у Китаї – розповідає 24 Канал.

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Коли настане Китайський Новий рік 2025

Традиційно Китайський Новий рік святкують під час другого молодого Місяця після дня зимового сонцестояння, який у 2024-му відбувся 21 грудня. За китайським календарем, кожен рік має свою тотемну тварину. Символом 2024-го був Зелений Дерев'яний Дракон. Водночас 2025 рік пройде під егідою Зеленої Дерев'яної Змії. Цей знак зодіаку символізує гнучкість, інтуїцію та здатність до адаптації. Тотемна тварина уособлює мудрість, спокій і проникливість, через що вважається найзагадковішою серед інших.

За східним календарем, у 2025-му китайці святкуватимуть Новий рік 29 січня. У країні тоді настане 4722 рік. Він завершиться 16 лютого 2026 року. Що цікаво, святкування в Китаї триває протягом двох тижнів. Новий рік символізує прихід весни, через що його також називають святом весни.



Китайський Новий рік 2025 / Фото Unsplash

Історія Китайського Нового року

За однією з китайських легенд, у давнину жило чудовисько, яке звали Ніан. Усі жителі дуже його боялися, бо він нападав на людей і худобу та з’їдав весь врожай. Одного дня люди дізналися, що Ніан боїться гучних звуків та червоного кольору, тому почали використовувати це, щоб відлякати чудовисько.

З того часу китайці прикрашають свої оселі у відповідному стилі та весело зустрічають Новий рік, оберігаючи власні родини від лиха та злих духів. Крім цього, у Китаї обов'язково запускають феєрверки та відзначають свято у компанії найближчих.