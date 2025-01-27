Что интересно, дата празднования в этой стране не является постоянной. Когда будут отмечать Новый год в Китае – рассказывает 24 Канал.

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Когда наступит Китайский Новый год 2025

Традиционно Китайский Новый год празднуют во время второго молодого месяца после дня зимнего солнцестояния, который в 2024-м состоялся 21 декабря. По китайскому календарю, каждый год имеет свое тотемное животное. Символом 2024-го был Зеленый Деревянный Дракон. В то же время 2025 год пройдет под эгидой Зеленой Деревянной Змеи. Этот знак зодиака символизирует гибкость, интуицию и способность к адаптации. Тотемное животное олицетворяет мудрость, спокойствие и проницательность, из-за чего считается самым загадочным среди других.

По восточному календарю, в 2025-м китайцы будут праздновать Новый год 29 января. В стране тогда наступит 4722 год. Он завершится 16 февраля 2026 года. Что интересно, празднование в Китае длится в течение двух недель. Новый год символизирует приход весны, из-за чего его также называют праздником весны.

Китайский Новый год 2025 / Фото Unsplash

История Китайского Нового года

По одной из китайских легенд, в древности жило чудовище, которое звали Ниан. Все жители очень его боялись, потому что он нападал на людей и скот и съедал весь урожай. Однажды люди узнали, что Ниан боится громких звуков и красного цвета, поэтому начали использовать это, чтобы отпугнуть чудовище.

С тех пор китайцы украшают свои дома в соответствующем стиле и весело встречают Новый год, оберегая собственные семьи от беды и злых духов. Кроме этого, в Китае обязательно запускают фейерверки и отмечают праздник в компании близких.