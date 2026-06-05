Яке справжнє імʼя загадкової Klavdia Petrivna, що понад рік ховала обличчя від фанатів
Український шоубізнес вже давно отримав довгоочікувану відповідь на питання, яке хвилювало мільйони слухачів із літа 2023 року. Тоді в TikTok з'явилися перші демозаписи загадкової виконавиці, а треки "Знайди мене" та "Я щаслива" миттєво очолили музичні чарти.
Співачка Klavdia Petrivna здобула шалену популярність, але тривалий час не показувала обличчя. Яке справжнє ім'я артистки – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Яке справжнє ім'я Klavdia Petrivna?
Масштабне викриття особистості Klavdia Petrivna відбулося 30 і 31 серпня 2024 року. Під час своїх перших великих сольних концертів у київському Палаці спорту, які зібрали понад 16 тисяч глядачів, артистка наважилася зняти маску. На першому виступі виконавиця зняла свій фірмовий капелюх, а вже наступного дня повністю відкрила обличчя та назвала себе.
Загадковою зіркою виявилася Соломія Опришко – молода дівчина, яка народилася 13 серпня 2005 року в селі Гірне на Львівщині. Вона з п'яти років займалася музикою, а в червні 2024 року отримала диплом Дрогобицького музичного коледжу за класом скрипки. Викладачі та односельці знали її таємницю, але свідомо тримали інтригу заради успіху дівчини, йдеться на ютуб-каналі Суспільне Львів.
Звідки Klavdia Petrivna взяла свій псевдонім?
Свій сценічний псевдонім виконавиця запозичила з роману Володимира Винниченка "Записки кирпатого Мефістофеля", де Клавдія Петрівна була однією з головних героїнь.
Зі сцени Палаці спорту Соломія подякувала шанувальникам за підтримку та зазначила, що анонімність допомогла людям оцінити саме її музику, а не зовнішність.
Тепер співачка продовжує кар'єру відкрито, збираючи повні зали та випускаючи нові хіти.