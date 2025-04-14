Вже незабаром Великдень 2025: коли не можна пекти паски

Наближається Великдень, тому українки вже зовсім скоро почнуть пекти паски. Цей обрядовий хліб символізує Воскресіння Ісуса Христа.

Однак у певний день господиням краще не випікати паску. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

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Коли не можна пекти паски

Категорично не можна займатися випіканням паски в Страсну п'ятницю. Це найскорботніший день, в який згадують розп'яття Ісуса Христа на горі Голгофі, поблизу Єрусалима. У цей час заборонено займатися будь-якою фізичною роботою, розважатися, веселитися, співати, танцювати та влаштовувати гучні вечірки. Водночас християнам не слід їсти, поки в церкві не винесуть Плащаницю – символічне зображення Сина Божого. Натомість вірянам варто присвятити час молитві та духовним роздумам.

Згідно з народними повір'ями, випікати паску також не можна в поганому настрої або в домі, де хтось хворіє чи недавно сталася біда. Наші предки вірили, що тісто відчуває енергетику, тому може не піднятися або навіть пригоріти, якщо людина перебуває у сварці з кимось.

Коли не можна пекти паску / Фото Freepik

Коли можна пекти паски

У народі вважають, що найкраще це робити у Чистий четвер. Однак важливо займатися випічкою з добрими намірами та гарним настроєм. У цей день господині також фарбують яйця та займаються прибиранням в оселі.

Водночас багато жінок випікають паски у Велику суботу, напередодні Воскресіння Христового. А вже ввечері віряни вирушають до церкви, де починають освячувати великодні кошики, куди поклали різні продукти.