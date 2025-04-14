Страсна седмиця триватиме до Великодня, який цьогоріч припадає на 20 квітня. Що цікаво, кожен день цього тижня має своє значення та супроводжується певними традиціями. Про них детальніше – розповідає LifeStyle24.

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Що можна робити в Страсний тиждень

Великий понеділок

У цей день вірянам варто згадати історію про безплідну смоковницю, яку прокляв Ісус, після чого вона засохла. Людям слід дотримуватися суворого посту, зокрема не їсти продукти тваринного походження. Водночас християнам потрібно очистити свої думки та оселі від усього зайвого.​

Великий вівторок

Християни згадують пророцтва Ісуса Христа про зраду Юди, зречення Петра та Страшний суд. У вівторок дозволяється готувати одяг для Великодня та обирати скатертину на святковий стіл.

Велика середа

У середу Юда зрадив Ісуса за тридцять срібняків. Традиційно в цей день завершують усі господарські роботи, щоб повністю присвятити себе молитвам. Крім цього, у середу Спаситель спокутував наші гріхи. Тому саме в цей день заведено сповідатися.

Страсний тиждень 2025 / Фото Freepiк

Чистий четвер

У цей день люди згадують Таємну вечерю, яка відбулася перед розп'яттям Спасителя. У Великий четвер віряни зазвичай причащаються, влаштовують генеральне прибирання в оселі, а також випікають паски та фарбують яйця.

Страсна п'ятниця

Цей день вважається найскорботнішим та найсуворішим. Саме в п'ятницю згадують розп'яття та мученицьку смерть Ісуса Христа. Вірянам заборонено виконувати будь-яку фізичну роботу, пити алкоголь, веселитися, співати та танцювати. Водночас християнам слід відмовитися від їжі до винесення Плащаниці в церкві. П'ятницю варто провести в тиші та за щирою молитвою.

Велика субота

Субота присвячена спогадам про перебування тіла Христа у гробі та Зішестя Його в пекло. У цей день завершується підготовка до Великодня, а ввечері віряни відвідують Божу службу в церкві, яка переходить у святкування Воскресіння Христового.​

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, чи буде додатковий вихідний з нагоди Великодня 2025.