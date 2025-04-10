LifeStyle24 з посиланням на працю "Звичаї нашого народу" українського етнографа Олекси Воропая розповідає про давні обряди, які виконували предки на Великдень.

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"Могилка" на столі

За два тижні до Великодня люди сіяли овес та чекали, поки паростки виростуть на 7-8 сантиметрів. Згодом предки ставили на святковий стіл тарілку з насипаною землею та цією травою, між якою клали червоні крашанки. Їхня кількість мала збігатися з кількістю померлих родичів. Зазвичай така "могилка" стояла протягом Світлого тижня. Що цікаво, ця традиція була досить поширеною на Херсонщині.

Як святкували Великдень на Херсонщині / Фото "СільМедіа"

Вмивання водою з крашанками

Перед тим як сісти за святковий стіл, кожен член родини мусив обов'язково вмитися. Спершу господиня наливала у велику глиняну миску холодну воду й клала на дно три червоні крашанки. Вмивання відбувалося по черзі: першою – була дівчина, потім хлопці, мати, і завершував обряд батько. Після кожної людини воду змінювали, але крашанки не діставали. Пізніше їх забирала дівчина – "щоб краща була".

Обряд розговіння

На Поділлі, Волині та Буковині був поширений звичай, коли господар тричі обходив святковий стіл із мискою свячених страв. Зупиняючись обличчям до образів, чоловік розрізав крашанку й підносив шматок кожному з родини зі словами: "Дай, Боже, ще й на той рік дочекатися святого Воскресіння Христового в щасті та здоров'ї".