LifeStyle24 со ссылкой на труд "Обычаи нашего народа" украинского этнографа Олексы Воропая рассказывает о древних обрядах, которые выполняли предки на Пасху.

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"Могилка" на столе

За две недели до Пасхи люди сеяли овес и ждали, пока ростки вырастут на 7-8 сантиметров. Впоследствии предки ставили на праздничный стол тарелку с насыпанной землей и этой травой, между которой клали красные яйца. Их количество должно было совпадать с количеством умерших родственников. Обычно такая "могилка" стояла в течение Светлой недели. Что интересно, эта традиция была достаточно распространенной в Херсонской области.

Как праздновали Пасху в Херсонской области / Фото "СильМедиа"

Умывание водой с пасхальными яйцами

Перед тем как сесть за праздничный стол, каждый член семьи должен был обязательно умыться. Сначала хозяйка наливала в большую глиняную миску холодную воду и клала на дно три красные яйца. Умывание происходило по очереди: первой – была девушка, потом ребята, мать, и завершал обряд отец. После каждого человека воду меняли, но крашанки не доставали. Позже их забирала девушка – "чтобы лучше была".

Обряд разговения

На Подолье, Волыни и Буковине был распространен обычай, когда хозяин трижды обходил праздничный стол с миской свяченых блюд. Останавливаясь лицом к образам, человек разрезал пасхальное яйцо и подносил кусок каждому из семьи со словами: "Дай, Боже, еще и на тот год дождаться святого Воскресения Христова в счастье и здоровье".