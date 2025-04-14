Страстная седмица продлится до Пасхи, которая в этом году приходится на 20 апреля. Что интересно, каждый день этой недели имеет свое значение и сопровождается определенными традициями. О них подробнее – рассказывает LifeStyle24.

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Что можно делать в Страстную неделю

Великий понедельник

В этот день верующим стоит вспомнить историю о бесплодной смоковнице, которую проклял Иисус, после чего она засохла. Людям следует придерживаться строгого поста, в частности не есть продукты животного происхождения. В то же время христианам нужно очистить свои мысли и дома от всего лишнего.

Великий вторник

Христиане вспоминают пророчества Иисуса Христа о предательстве Иуды, отречение Петра и Страшный суд. Во вторник разрешается готовить одежду для Пасхи и выбирать скатерть на праздничный стол.

Великая среда

В среду Иуда предал Иисуса за тридцать сребреников. Традиционно в этот день завершают все хозяйственные работы, чтобы полностью посвятить себя молитвам. Кроме этого, в среду Спаситель искупил наши грехи. Поэтому именно в этот день принято исповедоваться.

Страстная неделя 2025 / Фото Freepiк

Чистый четверг

В этот день люди вспоминают Тайную вечерю, которая состоялась перед распятием Спасителя. В Великий четверг верующие обычно причащаются, устраивают генеральную уборку в доме, а также выпекают куличи и красят яйца.

Страстная пятница

Этот день считается самым скорбным и самым строгим. Именно в пятницу вспоминают распятие и мученическую смерть Иисуса Христа. Верующим запрещено выполнять любую физическую работу, пить алкоголь, веселиться, петь и танцевать. В то же время христианам следует отказаться от еды до вынесения Плащаницы в церкви. Пятницу стоит провести в тишине и за искренней молитвой.

Великая суббота

Суббота посвящена воспоминаниям о пребывании тела Христа во гробе и Сошествии Его в ад. В этот день завершается подготовка к Пасхе, а вечером верующие посещают Божью службу в церкви, которая переходит в празднование Воскресения Христова.

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