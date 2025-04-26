Не лише в піст: коли не можна вінчатися у 2025 році

Вінчання вважається одним з найважливіших таїнств у християнстві. Завдяки цьому обряду закохані отримують церковне благословення на спільне подружнє життя.

Втім, віряни мають пам'ятати, що в певні періоди не варто вінчатися. Коли не можна це робити – розповідає LifeStyle24 з посиланням на допис ігумена Православної Церкви України Саватія Собка.

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Коли не можна вінчатися

Насамперед Таїнство Вінчання не звершується в пісні дні, коли християни присвячують свій вільний час харчовим обмеженням і духовному очищенню. Зокрема, це стосується чотирьох постів, а саме: Великого (3 березня – 19 квітня), Петрового (16 – 28 червня), Успенського (1 – 14 серпня) і Різдвяного (15 листопада – 24 грудня). Важливо зазначити, що не дозволяється вінчатися під час Сирної седмиці, в останній тиждень перед Великим постом (24 лютого – 2 березня), та у Святки, в період між Різдвом Христовим і Водохрещем (25 грудня – 6 січня). Також не рекомендується планувати вінчання на Світлу седмицю, тиждень після Великодня (21 – 27 квітня). Священники можуть відмовити християнам у проведенні таїнства через зосередженість на великих святах.

Крім цього, за церковними традиціями заборонено вінчатися у вівторок, четвер і суботу. Річ у тім, що у середу й п'ятницю віряни згадують Страсті Господні, а в неділю – Воскресіння Христове, тому напередодні не слід планувати жодних святкувань, натомість рекомендується присвятити час духовному розвитку. До того ж не варто здійснювати Таїнство Вінчання у такі дні: Водохреще (6 січня), Стрітення Господнє (2 лютого), Благовіщення Пресвятої Богородиці (25 березня), Вербна неділя (13 квітня), Великдень (20 квітня), Вознесіння Господнє (29 травня), Преображення Господнє (6 серпня), Воздвиження Хреста Господнього (14 вересня), Введення в храм Пресвятої Богородиці (21 листопада) та Різдво Христове (25 грудня).

Чи можна нареченій вінчатися в чорній сукні

У сучасному світі жінки інколи не дотримуються звичаїв, пов'язаних із весільною сукнею. Так, дівчата обирають чорний або інший колір для свого святкового вбрання, зокрема для вінчання.

Священник Православної Церкви України зазначив, що віряни живуть у світі, де можна одягатися так, як хочеться. Зокрема, це стосується і вибору кольору весільної сукні. Однак рекомендовано, щоб наречена була у світлому одязі, оскільки він символізує дошлюбну чистоту та цнотливість.