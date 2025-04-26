Впрочем, верующие должны помнить, что в определенные периоды не стоит венчаться. Когда нельзя это делать – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на пост игумена Православной Церкви Украины Савватия Собко.

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Когда нельзя венчаться

Прежде всего Таинство Венчания не совершается в постные дни, когда христиане посвящают свое свободное время пищевым ограничениям и духовному очищению. В частности, это касается четырех постов, а именно: Великого (3 марта – 19 апреля), Петрова (16 – 28 июня), Успенского (1 – 14 августа) и Рождественского (15 ноября – 24 декабря). Важно отметить, что не разрешается венчаться во время Сырной седмицы, в последнюю неделю перед Великим постом (24 февраля – 2 марта), и в Святки, в период между Рождеством Христовым и Крещением (25 декабря – 6 января). Также не рекомендуется планировать венчание на Светлую седмицу, неделю после Пасхи (21 – 27 апреля). Священники могут отказать христианам в проведении таинства из-за сосредоточенности на больших праздниках.

Кроме этого, по церковным традициям запрещено венчаться во вторник, четверг и субботу. Дело в том, что в среду и пятницу верующие вспоминают Страсти Господни, а в воскресенье – Воскресение Христово, поэтому накануне не следует планировать никаких празднований, вместо этого рекомендуется посвятить время духовному развитию. К тому же не стоит совершать Таинство Венчания в такие дни: Крещение (6 января), Сретение Господне (2 февраля), Благовещение Пресвятой Богородицы (25 марта), Вербное воскресенье (13 апреля), Пасха (20 апреля), Вознесение Господне (29 мая), Преображение Господне (6 августа), Воздвижение Креста Господня (14 сентября), Введение во храм Пресвятой Богородицы (21 ноября) и Рождество Христово (25 декабря).

Можно ли невесте венчаться в черном платье

В современном мире женщины иногда не придерживаются обычаев, связанных со свадебным платьем. Так, девушки выбирают черный или другой цвет для своего праздничного наряда, в частности для венчания.

Священник Православной Церкви Украины отметил, что верующие живут в мире, где можно одеваться так, как хочется. В частности, это касается и выбора цвета свадебного платья. Однако рекомендовано, чтобы невеста была в светлой одежде, поскольку он символизирует добрачную чистоту и целомудрие.