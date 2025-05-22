Коли не можна йти на цвинтар, щоб не накликати на себе невдачі

Люди регулярно присвячують час вшануванню пам'ять померлих родичів. Однак у народі існують повір'я, згідно з якими у деякі моменти не варто турбувати спокій покійників, щоб не накликати на себе біду.

Найгіршим періодом для візиту на цвинтар вважається час від заходу сонця до світанку. Цей проміжок називають "часом мертвих", коли, за повір'ями, потойбіччя пробуджується та нечиста сила починає активно досліджувати світ живих. Наші предки вірили, що перебування на цвинтарі вночі може накликати нещастя або навіть затягнути душу людини до мертвих, розповідає LifeStyle24.

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Коли не можна йти на цвинтар

Особливо не рекомендується йти на кладовище в середу. Річ у тім, що саме у цей день душі померлих повертаються до могил або блукають довкола, тому будь-яке втручання у їхній спокій може мати негативні наслідки. Також не варто відвідувати цвинтарі під час великих свят, зокрема на Трійцю, Різдво, Великдень.

За народними прикметами, дощова, похмура чи туманна погода є знаком, що "небеса плачуть", а тому в такі дні похід на цвинтар краще відкласти. У давнину негоду сприймали як попередження про наближення тривожних подій.

Що цікаво, далеко не всі знають, що не варто відвідувати кладовище в день народження померлого. Вважається, що цього дня душа "святкує" свою появу на світ живих, через що краще згадати покійника вдома за молитвою, не турбуючи його спокій.

Коли не можна йти на цвинтар / Фото Freepik

Що означають сни про покійників

Нерідко сни про покійників сприймають як провісників труднощів, зокрема проблем зі здоров'ям, фінансових втрат або емоційних потрясінь. Однак не завжди варто очікувати біди. Насправді ж такий сон може бути проявом внутрішньої туги, невисловлених емоцій чи стресу, особливо якщо людина відійшла раптово або у вас залишилися незавершені справи з нею.

Крім цього, нерідко такі сновидіння вважаються спробою душі налагодити контакт з померлим. Так, хоча б уві сні з'являється шанс передати якесь важливе повідомлення або застереження.