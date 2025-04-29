Коли не можна йти на цвинтар: несприятливі дні

Українці здавна дбайливо ставляться до традицій, які стосуються вшанування померлих. У народі існує низка повір'їв, які вказують на те, коли краще утриматися від візиту на цвинтар.

Щоб не накликати біди, люди не мають ходити на кладовище у певні дні. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

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Коли не можна йти на цвинтар

За народними прикметами, не можна ходити на цвинтар у великі церковні свята, особливо на Різдво, Великдень та Трійцю. У ці дні віряни мають радіти життю й дякувати за Божі дари. Водночас відвідувати могили заведено в окремі поминальні дні, зокрема на Радоницю, яка цьогоріч припадає на 29 квітня.

Також слід перенести похід на кладовище у п'ятницю після заходу сонця. Вважається, що ввечері можна натрапити на душі померлих. Крім цього, непроханий візит на цвинтар може потурбувати спокій покійників і накликати на людину хвороби й негаразди.

Коли не можна йти на цвинтар / Фото Freepik

До того ж не можна йти на кладовище в негоду, наприклад, у дощ чи завірюху. У давнину вірили, що так виникає високий ризик "змити" захист предків і накликати нещастя на родину.

Крім цього, людям не варто відвідувати цвинтар із порожніми руками. Традиційно віряни мають принести квіти або свічки, адже порожні руки демонструють беззахисність перед злими духами.

Що не можна робити на похороні

Наші пращури вірили, що не варто кидати живі квіти під ноги похоронній процесії, адже якщо хтось випадково стане на рослини, то може зіткнутися з серйозними негараздами.

Також слід пам'ятати, що не можна спускатися в могилу за загубленими речами. Так, у народі кажуть, що це пророкує швидку смерть людині.