У цей день заведено вшановувати пам'ять померлих родичів і близьких, відвідувати літургію в церкві, вирушати на кладовища та молитися біля могил покійників. Однак на Радоницю діє низка важливих заборон, про які варто пам'ятати. Що не можна робити у цей день – розповідає LifeStyle24.

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Що не можна робити на Радоницю 2025

  • Не слід сваритися, лаятися, сперечатися та скандалити.
  • Не варто конфліктувати, лихословити, заздрити та пліткувати.
  • Не можна сумувати й плакати.
  • Не рекомендується залишати їжу на кладовищі.
  • Не слід вшановувати пам'ять померлих, споживаючи алкоголь.
  • Не варто вінчатися та одружуватися.
  • Не можна ставити горілку й чорний хліб перед фотографією померлого.
  • Не рекомендується садити овочі та фрукти на городі.
  • Не слід займатися хатніми справами, зокрема шити, прати й прибирати.
  • Не варто виконувати важку фізичну роботу.
  • Не можна називати мертвих "небіжчиками".

Радониця 2025Радониця 2025 / Фото Freepik

Народні прикмети на Радоницю

  • Якщо дитина народиться в Радоницю, то матиме такі ж риси характеру, як і родич, пам'ять якого вшановували у цей день.
  • Якщо на Радоницю піде дощ, то цьогоріч буде гарний врожай.
  • Якщо вмитися дощовою водою у цей день, то очікуйте гарних новин.
  • Якщо сьогодні працювати на городі, то цьогоріч буде неврожай.
  • Якщо надворі вітряно, то варто очікувати поганих новин.
  • Якщо на вулиці безвітряна погода, то врожай буде щедрим.

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