У цей день наші предки оглядали пасіки та вулики. Про заборони й прикмети на 29 квітня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті дев'яти мучеників у Кизиці

Феогнид, Руф, Антипатр, Феост, Артем, Магн, Феодот, Фавмасій і Филимон жили в місті Кизик, що в Малій Азії. Вони сповідували християнство та віддано служили Богу. Однак тоді правителем був імператор Діоклетіан, який влаштовував гоніння на вірян і змушував їх зрікатися власних переконань. Одного разу святих схопили та ув'язнили, бо дізналися про їхню віру. Язичники обіцяли відпустити чоловіків, якщо ті припинять вірити в Бога. Втім, святі відмовилися, за що їх вбили мечем. Мощі мученики допомагали іншим християнам зцілити хвороби та виганяти бісів.

Що не можна робити

Не варто сваритися та скандалити.

Не можна святкувати весілля чи вінчатися, бо тоді шлюб не буде щасливим.

Не можна займатися важкою фізичною працею.

Не слід вирушати в далекі поїздки.

Народні прикмети

Якщо надворі спекотно, то літо буде посушливим.

Якщо небо зоряне, то цьогоріч буде рясний врожай.

Якщо на вулиці здійнявся сильний вітер, то незабаром буде злива.

Якщо небо ясне, то літо буде теплим.

Що ще відзначають

Радониця. Це свято зазвичай припадає на вівторок другого тижня після Воскресіння Христового. Цьогоріч Радоницю відзначають 29 квітня. У цей день заведено вшановувати пам'ять померлих родичів і близьких, відвідувати літургію в церкві, вирушати на кладовища та молитися біля могил покійників.