У цей день наші предки оглядали пасіки та вулики. Про заборони й прикмети на 29 квітня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.
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День пам'яті дев'яти мучеників у Кизиці
Феогнид, Руф, Антипатр, Феост, Артем, Магн, Феодот, Фавмасій і Филимон жили в місті Кизик, що в Малій Азії. Вони сповідували християнство та віддано служили Богу. Однак тоді правителем був імператор Діоклетіан, який влаштовував гоніння на вірян і змушував їх зрікатися власних переконань. Одного разу святих схопили та ув'язнили, бо дізналися про їхню віру. Язичники обіцяли відпустити чоловіків, якщо ті припинять вірити в Бога. Втім, святі відмовилися, за що їх вбили мечем. Мощі мученики допомагали іншим християнам зцілити хвороби та виганяти бісів.
Що не можна робити
- Не варто сваритися та скандалити.
- Не можна святкувати весілля чи вінчатися, бо тоді шлюб не буде щасливим.
- Не можна займатися важкою фізичною працею.
- Не слід вирушати в далекі поїздки.
Народні прикмети
- Якщо надворі спекотно, то літо буде посушливим.
- Якщо небо зоряне, то цьогоріч буде рясний врожай.
- Якщо на вулиці здійнявся сильний вітер, то незабаром буде злива.
- Якщо небо ясне, то літо буде теплим.
Що ще відзначають
Радониця. Це свято зазвичай припадає на вівторок другого тижня після Воскресіння Христового. Цьогоріч Радоницю відзначають 29 квітня. У цей день заведено вшановувати пам'ять померлих родичів і близьких, відвідувати літургію в церкві, вирушати на кладовища та молитися біля могил покійників.