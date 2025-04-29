В этот день наши предки осматривали пасеки и ульи. О запретах и приметах на 29 апреля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти девяти мучеников в Кизике

Феогнид, Руф, Антипатр, Феост, Артем, Магн, Феодот, Фавмасий и Филимон жили в городе Кизик, что в Малой Азии. Они исповедовали христианство и преданно служили Богу. Однако тогда правителем был император Диоклетиан, который устраивал гонения на верующих и заставлял их отрекаться от собственных убеждений. Однажды святых схватили и посадили в тюрьму, потому что узнали об их вере. Язычники обещали отпустить мужчин, если те прекратят верить в Бога. Впрочем, святые отказались, за что их убили мечом. Мощи мученики помогали другим христианам исцелить болезни и изгонять бесов.

Что нельзя делать

Не стоит ссориться и скандалить.

Нельзя праздновать свадьбу или венчаться, потому что тогда брак не будет счастливым.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Не следует отправляться в дальние поездки.

Народные приметы

Если на улице жарко, то лето будет засушливым.

Если небо звездное, то в этом году будет обильный урожай.

Если на улице поднялся сильный ветер, то вскоре будет ливень.

Если небо ясное, то лето будет теплым.

Что еще отмечают

Радоница. Этот праздник обычно приходится на вторник второй недели после Воскресения Христова. В этом году Радоницу отмечают 29 апреля. В этот день принято чтить память умерших родственников и близких, посещать литургию в церкви, отправляться на кладбища и молиться у могил усопших.