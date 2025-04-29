В этот день наши предки осматривали пасеки и ульи. О запретах и приметах на 29 апреля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
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День памяти девяти мучеников в Кизике
Феогнид, Руф, Антипатр, Феост, Артем, Магн, Феодот, Фавмасий и Филимон жили в городе Кизик, что в Малой Азии. Они исповедовали христианство и преданно служили Богу. Однако тогда правителем был император Диоклетиан, который устраивал гонения на верующих и заставлял их отрекаться от собственных убеждений. Однажды святых схватили и посадили в тюрьму, потому что узнали об их вере. Язычники обещали отпустить мужчин, если те прекратят верить в Бога. Впрочем, святые отказались, за что их убили мечом. Мощи мученики помогали другим христианам исцелить болезни и изгонять бесов.
Что нельзя делать
- Не стоит ссориться и скандалить.
- Нельзя праздновать свадьбу или венчаться, потому что тогда брак не будет счастливым.
- Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.
- Не следует отправляться в дальние поездки.
Народные приметы
- Если на улице жарко, то лето будет засушливым.
- Если небо звездное, то в этом году будет обильный урожай.
- Если на улице поднялся сильный ветер, то вскоре будет ливень.
- Если небо ясное, то лето будет теплым.
Что еще отмечают
Радоница. Этот праздник обычно приходится на вторник второй недели после Воскресения Христова. В этом году Радоницу отмечают 29 апреля. В этот день принято чтить память умерших родственников и близких, посещать литургию в церкви, отправляться на кладбища и молиться у могил усопших.