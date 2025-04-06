Для кого зі знаків зодіаку квітень стане місяцем пристрасті

Разом із весною розквітають почуття, флірт і неймовірна хімія. Для деяких знаків зодіаку квітень 2025 буде особливо гарячим у плані кохання та пристрасті.

Овен, Лев і Скорпіон, серце битиметься швидше, емоції зашкалюватимуть, а кожна нова зустріч може стати доленосною, пише LifeStyle24.

До теми Кохання – головна тема дня: гороскоп на 6 квітня

Овен

Овнам варто розраховувати на пристрасні знайомства, які запам'ятаються надовго. З дня на день можете опинитись у зоні флірту, інтриги чи романтичної пригоди. Стримувати себе точно не варто, адже зараз ваш час, щоб кохати на повну.

Гороскоп для Овнів

Лев

Астрологи кажуть, що людина з минулого знову може загорітись до вас пристрастю. Самотні Леви мають шанс зустріти людину, яка буквально "спалить землю під ногами". Партнер оцінить вашу відвертість, якщо покажете свої справжні почуття.

Гороскоп для Левів

Скорпіон

У квітні Скорпіонів переслідуватиме почуття, яке вони називатимуть хімією. Ба більше, зірки прогнозують несподіване зближення з уже знайомою людиною. Хоч ви й звикли тримати все під контролем, дозвольте пристрасті керувати хоча б на мить.

Гороскоп для Скорпіонів

А комусь любовний гороскоп на квітень прогнозує зустріти кохання всього життя.