Ці вихідні для декого можуть стати особливими, адже зірки підготували романтичні сюрпризи. Комусь надійде пропозиція зустрітись й провести гарно час.

Телець і Терези, цього разу станете справжніми улюбленцями Купідона. На вас чекають приємні сюрпризи й романтичні зустрічі, які запам'ятаються надовго, пише LifeStyle 24.

Телець

Харизма й теплота цього разу діятимуть на оточення наче магніт. Хтось, хто давно спостерігав за Тельцями, нарешті наважиться зробити перший крок. Запрошення може бути як несподіваним, так і довгоочікуваним – у будь-якому разі воно стане приємною подією. Зірки рекомендують не відмовлятись від легкого флірту й дати шанс новим емоціям.

Гороскоп для Тельців

Терези

Ваша чарівність цього тижня сяє особливо яскраво. Терези вміють бути милими, щирими й привабливими – саме тому запрошення на побачення не забариться. Для вас це шанс відчути романтичну атмосферу й навіть закласти початок цікавим стосункам. Терезам зірки рекомендують дозволяти іншим проявляти ініціативу, а самим просто насолоджуватись увагою.

Гороскоп для Терезів

