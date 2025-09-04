Близнюки, Лев і Стрілець, ви проведете вихідні дні яскраво, активно та насичено, ніби у вирі святкового карнавалу, пише LifeStyle 24.

Близнюки

На Близнюків чекає вир емоцій та подій. Вони будуть у центрі уваги, спілкування та зустрічей. Астрологи кажуть, що варто розраховувати на імпровізовані подорожі або вечірки, де вдасться знайти багато цікавих людей. Головне – не відмовлятись від спонтанних ідей, бо саме вони подарують вам шалений настрій.

Гороскоп для Близнюків

Лев

Для вас ці вихідні пройдуть під знаком яскравості. Леви зможуть відчути себе зірками компанії, отримати компліменти й зарядитись позитивом. Якщо дозволите собі трохи авантюрності, то на вас чекатиме незабутня пригода, яка подарує такі ж спогади.

Гороскоп для Левів

Стрілець

Ці вихідні можуть відкрити для Стрільців нові горизонти. Можлива поїздка, екскурсія або активний відпочинок на природі. Ви зможете отримати приплив енергії та відчуття свободи, яке так любите. Вихідні подарують відчуття, ніби знову на старті великої пригоди.

Гороскоп для Стрільців

