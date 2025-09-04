Близнецы, Лев и Стрелец, вы проведете выходные дни ярко, активно и насыщенно, будто в водовороте праздничного карнавала, пишет LifeStyle 24.

Близнецы

Близнецов ждет водоворот эмоций и событий. Они будут в центре внимания, общения и встреч. Астрологи говорят, что стоит рассчитывать на импровизированные путешествия или вечеринки, где удастся найти много интересных людей. Главное – не отказываться от спонтанных идей, потому что именно они подарят вам безумное настроение.

Лев

Для вас эти выходные пройдут под знаком яркости. Львы смогут почувствовать себя звездами компании, получить комплименты и зарядиться позитивом. Если позволите себе немного авантюрности, то вас ждет незабываемое приключение, которое подарит такие же воспоминания.

Стрелец

Эти выходные могут открыть для Стрельцов новые горизонты. Возможна поездка, экскурсия или активный отдых на природе. Вы сможете получить прилив энергии и ощущение свободы, которое так любите. Выходные подарят ощущение, будто снова на старте большого приключения.

