Овен, Близнецы и Стрелец, вы видите в трудностях не конец, а возможность для нового старта, пишет LifeStyle 24.

Овен

Овнов называют прирожденными бойцами. Они могут гореть от эмоций в первые минуты поражения, однако уже на следующий день будут строить новые планы. Их энергия настолько сильна, что даже неудачи становятся лишь поводом, чтобы попробовать еще раз.

Близнецы

Легкость и способность быстро переключаться помогают Близнецам не зацикливаться на проблемах. Они умеют найти новый интерес, отвлечься и переключить внимание так, будто никаких провалов не было.

Стрелец

Стрельцов называют философами среди других знаков. Они умеют видеть позитив даже в сложных ситуациях, а неудачи не считают концом, а называют уроком, который расширяет горизонты. Этот знак быстро восстанавливается благодаря оптимизму и вере в лучшее будущее.

