Овен, Діва та Скорпіон, вас можна назвати "складними" колегами по роботі, але саме завдяки вашим сильним сторонам характеру колектив часто досягає найвищих результатів, пише LifeStyle 24.

Овен

Овнів називають двигунами колективу, але іноді цей мотор працює надто гучно. Вони нетерплячі, люблять швидкість та дії, часто ухвалюючи рішення без узгодження з командою. Астрологи кажуть, що цей знак може бути прямолінійним до грубості. Однак, якщо дати Овну свободу у швидких рішеннях, він стане тим, хто "пробиває стіни" для команди й відкриває нові можливості.

Діва

Діви бачать найменші деталі, які інші пропускають. Але разом з цим у команді можуть створювати атмосферу надмірної критики. Прагнення все контролювати й виправляти часто дратує більш креативних або вільних у роботі колег. З Дівами важко тим, хто не любить прискіпливості, адже вони рідко пропустять помилку й завжди вкажуть на неї. Але якщо прийняти їхню "педантичну любов до порядку", то можна мати в колективі людину, яка рятує від хаосу та гарантує якість результату.

Скорпіон

Скорпіони прагнуть тримати все під своїм контролем і часто відчувають, хто в команді слабший чи менш дисциплінований. Їхня сила полягає у стратегічному мисленні та здатності доводити справу до кінця, однак у колективі це може виглядати як надмірна владність, ревність до чужих досягнень і небажання ділитись інформацією. Але якщо встановити з ними довіру, то Скорпіон стає надійним союзником, який готовий відстоювати команду до кінця.

