Телець, Лев і Скорпіон, у вас є всі шанси для того, щоб зустріти своє кохання у перший осінній місяць. Іноді друга половинка з'являється саме тоді, коли найменше на неї чекаєш, пише LifeStyle 24.

Телець

Для Тельців вересень подарує легкість у спілкуванні. Вони будуть у центрі уваги, і саме через випадкову розмову або жарт може зародитись щось більше, ніж просто знайомство. Зірки обіцяють, що ця історія кохання буде по-справжньому казковою.

Лев

Вищі сили обіцяють Левам палкі емоції. Нова людина у їхньому житті зможе підкорити щирістю та увагою. Вересень стане шансом відчути справжню магію першої закоханості. Можливо, для когось це буде дійсно перше та справжнє кохання.

Скорпіон

У вересні Скорпіони можуть зустріти людину, яка відчуватиме їх із півслова. Астрологи припускають, що це може бути як нове знайомство, так і несподіваний прояв симпатії від давнього друга. Та хто б це не був, ясно одне – нарешті у житті цього знака запанує кохання.

