Эти выходные для некоторых могут стать особенными, ведь звезды подготовили романтические сюрпризы. Кому-то поступит предложение встретиться и провести хорошо время.

Телец и Весы, на этот раз станете настоящими любимчиками Купидона. Вас ждут приятные сюрпризы и романтические встречи, которые запомнятся надолго, пишет LifeStyle 24.

Телец

Харизма и теплота на этот раз будут действовать на окружающих как магнит. Кто-то, кто давно наблюдал за Тельцами, наконец решится сделать первый шаг. Приглашение может быть как неожиданным, так и долгожданным – в любом случае оно станет приятным событием. Звезды рекомендуют не отказываться от легкого флирта и дать шанс новым эмоциям.

Гороскоп для Тельцов

Весы

Ваше обаяние на этой неделе сияет особенно ярко. Весы умеют быть милыми, искренними и привлекательными – именно поэтому приглашение на свидание не заставит себя ждать. Для вас это шанс почувствовать романтическую атмосферу и даже заложить начало интересным отношениям. Весам звезды рекомендуют позволять другим проявлять инициативу, а самим просто наслаждаться вниманием.

Гороскоп для Весов

