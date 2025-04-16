Хто зі знаків зодіаку після розставання вміє залишатися друзями
Астрологи вважають, що дружба після розставання – це мистецтво, яке під силу не всім. Деякі знаки зодіаку мають високу емоційну зрілість і доброту, щоб зберегти повагу та добрі стосунки після розриву.
Близнюки, Терези, Стрілець та Водолій, ви щасливці, які вміють любити без прив'язаності, пише LifeStyle24.
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Близнюки
Близнюків називають майстрами спілкування. Вони не люблять драм, тому легко переходять від одних стосунків до інших. Не розцінюють колишніх партнерів як "ворогів", а вважають їх потенційними друзями, з якими можна обговорити життя.
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Терези
Терези підтримують гармонію навіть у завершених стосунках. Вони рідко сваряться й завжди намагаються розійтись красиво. Цей знак зодіаку часто підтримує колишніх і вміє залишатись у хороших стосунках.
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Стрілець
Стрільці не тримають зла, адже вважають, якщо щось не склалось – значить так мало бути. Вони вміють пробачати й можуть запропонувати залишитись друзями без зайвих емоцій.
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Водолій
У Водоліїв дружба стоїть на першому місці, навіть у романтичних стосунках. Якщо почуття зникають, цей знак зодіаку прагне продовжити спілкування в іншому форматі, особливо якщо партнер був для нього ще й другом.
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