2 знаки зодіаку, для яких травень стане місяцем випробування стосунків

У травні буде не лише тепла погода, а й гарячі моменти в особистому житті. Для деяких знаків зодіаку це буде період перевірки на міцність.

Рак і Стрілець, травень стане дзеркалом стосунків із партнером. Це буде шанс вивести взаємини на новий та глибший рівень, якщо діяти з розумінням і повагою, пише Lifestyle24.

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Рак

Ті Раки, які є надто чутливими, у травні можуть зіткнутись з емоційною нестабільністю. Партнер може не зрозуміти, чому ви закриваєтесь у собі або надто гостро реагуєте на різні дрібниці. Астрологи припускають, що можуть "виплисти" старі образи. Якщо не навчитесь говорити про свої потреби відкрито, стосунки опиняться під загрозою. Порада: зможете отримати підтримку, якщо дасте шанс вас почути.

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Стрілець

Травень для Стрільців стане часом дилем: свобода чи відповідальність. Якщо давно ігноруєте потреби партнера, ситуація може дійти до точки кипіння. Флірт, сумнівні знайомства чи байдужість призведуть до ревнощів або розриву. А стосунки на відстані будуть особливо вразливими. Астрологи рекомендують не забувати про щирість, адже вона допоможе зберегти найцінніше.

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А на декого чекають незабутні побачення. Будуть емоції щастя, радості та кохання.