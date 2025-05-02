Рак и Стрелец, май станет зеркалом отношений с партнером. Это будет шанс вывести отношения на новый и более глубокий уровень, если действовать с пониманием и уважением, пишет Lifestyle24.

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Рак

Те Раки, которые являются слишком чувствительными, в мае могут столкнуться с эмоциональной нестабильностью. Партнер может не понять, почему вы закрываетесь в себе или слишком остро реагируете на различные мелочи. Астрологи предполагают, что могут "выплыть" старые обиды. Если не научитесь говорить о своих потребностях открыто, отношения окажутся под угрозой. Совет: сможете получить поддержку, если дадите шанс вас услышать.

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Стрелец

Май для Стрельцов станет временем дилемм: свобода или ответственность. Если давно игнорируете потребности партнера, ситуация может дойти до точки кипения. Флирт, сомнительные знакомства или равнодушие приведут к ревности или разрыву. А отношения на расстоянии будут особенно уязвимыми. Астрологи рекомендуют не забывать об искренности, ведь она поможет сохранить самое ценное.

Гороскоп для Стрельцов

А некоторых ждут незабываемые свидания. Будут эмоции счастья, радости и любви.