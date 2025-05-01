Близнецы, Лев и Стрелец, эти свидания станут ярким воспоминанием или началом новой любовной истории, пишет LifeStyle24.
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Близнецы
Май принесет много интересных знакомств – и хоть не все они перерастут во что-то серьезное, одно свидание точно останется в памяти надолго. Астрологи напомнят, что открытость – это хорошо, но внимательность – еще лучше.
Гороскоп для Близнецов
Лев
Планеты будут влиять на харизматичность и уверенность Львов. Именно поэтому в мае этот знак окажется в центре внимания. Может случиться роскошное, спонтанное или судьбоносное свидание, о котором захочется рассказать друзьям со всеми красками эмоций. Астрологи рекомендуют позволить себе немного уязвимости – это придаст искренности моменту.
Гороскоп для Львов
Стрелец
Неожиданное свидание – возможно, под дождем, на выставке или в очереди за кофе – подарит Стрельцам эмоциональную глубину и ощущение дежавю. Это будет момент, когда время остановится. Надо быть уверенным, что май готовит действительно что-то особенное.
Гороскоп для Стрельцов
К сожалению, в мае не всем так повезет. Кто-то будет с разбитым сердцем.