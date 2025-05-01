Оставайтесь честными с собой, не держите обид и не бойтесь начать сначала, пишет Lifestyle24.

Интересно Ракам стоит ожидать известия из-за границы: гороскоп на 1 мая

Любовный гороскоп на май для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Любовный гороскоп для Овнов на май

К Овнам может кто-то вернуться из прошлого или появится тот человек, который вызовет мгновенную страсть. В уже сложившейся паре существует угроза безосновательной ревности.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Любовный гороскоп для Тельцов на май

Май – идеальный месяц для признаний, помолвки или размеренных и спокойных отношений. Одиноким Тельцам выпадет шанс на "любовь с первого взгляда".

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Любовный гороскоп для Близнецов на май

Хотя в мае Близнецы будут получать много внимания от противоположного пола, однако настоящая связь – гораздо глубже, чем стандартная переписка. Выбирайте не того, с кем легко, а с кем по-настоящему ощущается счастье.

Рак (22 июня – 22 июля)

Любовный гороскоп для Раков на май

Отношения перейдут в новую фазу. А тем, кто упорно держится за прошлое, пришло время посмотреть правде в глаза.

Лев (23 июля – 22 августа)

Любовный гороскоп для Львов на май

Одиноким Львам в мае выпадет шанс на яркое знакомство. А сложившейся паре надо вернуть страсть в отношения.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Любовный гороскоп для Дев на май

Внимательно относитесь ко всем мелочам в отношениях. Иногда стоит выключить разум и просто довериться ощущениям.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Любовный гороскоп для Весов на май

Те, кто имеют вторую половинку, могут столкнуться с темой равновесия в отношениях. Стоит говорить об этом прямо, но мягко, и тогда получите все, что хотели.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Любовный гороскоп для Скорпионов на май

Любовь может прийти неожиданно, изменив все то, что было до этого момента. Помните, что открытость – это сила, а не слабость.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Любовный гороскоп для Стрельцов на май

Путешествие или спонтанное приключение могут принести нечто большее, чем будет казаться, на первый взгляд. С партнером стоит выйти на новый уровень понимания.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Любовный гороскоп для Козерогов на май

В мае чувства Козерогов будут бурлить, хотя они и этого не будут показывать. Последний весенний месяц поможет растопить лед и сказать самое важное.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Любовный гороскоп для Водолеев на май

Кто-то из окружения может открыть настоящие чувства к Водолеям. Астрологи подсказывают, что иногда судьба говорит "да" тогда, когда ты готов к "нет".

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Любовный гороскоп для Рыб на май

Май подарит нежность, вдохновения и, возможно, любовь, которая будет ощущаться как момент дежавю. Астрологи рекомендуют доверять знакам и снам – они подскажут больше, чем кажется.

Астрологи также подготовили подробный гороскоп на май в разных сферах жизни.