Оставайтесь честными с собой, не держите обид и не бойтесь начать сначала, пишет Lifestyle24.

Интересно Ракам стоит ожидать известия из-за границы: гороскоп на 1 мая

Любовный гороскоп на май для всех знаков зодиака

Гороскоп для Овнов

Любовный гороскоп для Овнов на май

К Овнам может кто-то вернуться из прошлого или появится тот человек, который вызовет мгновенную страсть. В уже сложившейся паре существует угроза безосновательной ревности.

Гороскоп для Тельцов

Любовный гороскоп для Тельцов на май

Май – идеальный месяц для признаний, помолвки или размеренных и спокойных отношений. Одиноким Тельцам выпадет шанс на "любовь с первого взгляда".

Гороскоп для Близнецов

Любовный гороскоп для Близнецов на май

Хотя в мае Близнецы будут получать много внимания от противоположного пола, однако настоящая связь – гораздо глубже, чем стандартная переписка. Выбирайте не того, с кем легко, а с кем по-настоящему ощущается счастье.

Гороскоп для Раков

Любовный гороскоп для Раков на май

Отношения перейдут в новую фазу. А тем, кто упорно держится за прошлое, пришло время посмотреть правде в глаза.

Гороскоп для Львов

Любовный гороскоп для Львов на май

Одиноким Львам в мае выпадет шанс на яркое знакомство. А сложившейся паре надо вернуть страсть в отношения.

Гороскоп для Дев

Любовный гороскоп для Дев на май

Внимательно относитесь ко всем мелочам в отношениях. Иногда стоит выключить разум и просто довериться ощущениям.

Гороскоп для Весов

Любовный гороскоп для Весов на май

Те, кто имеют вторую половинку, могут столкнуться с темой равновесия в отношениях. Стоит говорить об этом прямо, но мягко, и тогда получите все, что хотели.

Гороскоп для Скорпионов

Любовный гороскоп для Скорпионов на май

Любовь может прийти неожиданно, изменив все то, что было до этого момента. Помните, что открытость – это сила, а не слабость.

Гороскоп для Стрельцов

Любовный гороскоп для Стрельцов на май

Путешествие или спонтанное приключение могут принести нечто большее, чем будет казаться, на первый взгляд. С партнером стоит выйти на новый уровень понимания.

Гороскоп для Козерогов

Любовный гороскоп для Козерогов на май

В мае чувства Козерогов будут бурлить, хотя они и этого не будут показывать. Последний весенний месяц поможет растопить лед и сказать самое важное.

Гороскоп для Водолеев

Любовный гороскоп для Водолеев на май

Кто-то из окружения может открыть настоящие чувства к Водолеям. Астрологи подсказывают, что иногда судьба говорит "да" тогда, когда ты готов к "нет".

Гороскоп для Рыб

Любовный гороскоп для Рыб на май

Май подарит нежность, вдохновения и, возможно, любовь, которая будет ощущаться как момент дежавю. Астрологи рекомендуют доверять знакам и снам – они подскажут больше, чем кажется.

Астрологи также подготовили подробный гороскоп на май в разных сферах жизни.