Залишайтесь чесними із собою, не тримайте образ й не бійтесь почати спочатку, пише Lifestyle24.

Цікаво Ракам варто очікувати на звістку з-за кордону: гороскоп на 1 травня

Любовний гороскоп на травень для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Любовний гороскоп для Овнів на травень

До Овнів може хтось повернутись з минулого або з'явиться та людина, яка викличе миттєву пристрасть. У вже сформованій парі існує загроза безпідставних ревнощів.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Любовний гороскоп для Тельців на травень

Травень – ідеальний місяць для зізнань, заручин чи розмірених і спокійних стосунків. Самотнім Тельцям випаде шанс на "любов з першого погляду".

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Любовний гороскоп для Близнюків на травень

Хоч у травні Близнюки отримуватимуть багато уваги від протилежної статі, однак справжній зв'язок – набагато глибший, ніж стандартне листування. Обирайте не того, з ким легко, а з ким по-справжньому відчувається щастя.

Рак (22 червня – 22 липня)

Любовний гороскоп для Раків на травень

Стосунки перейдуть у нову фазу. А тим, хто вперто тримається за минуле, настав час подивитись правді в очі.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Любовний гороскоп для Левів на травень

Самотнім Левам у травні випаде шанс на яскраве знайомство. А сформованій парі треба повернути пристрасть у стосунки.

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Любовний гороскоп для Дів на травень

Уважно ставтесь до всіх дрібниць у стосунках. Іноді варто вимкнути розум і просто довіритись відчуттям.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Любовний гороскоп для Терезів на травень

Ті, хто мають другу половинку, можуть зіштовхнутись з темою рівноваги у стосунках. Варто говорити про це прямо, але м'яко, й тоді отримаєте все, що хотіли.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Любовний гороскоп для Скорпіонів на травень

Кохання може прийти неочікувано, змінивши все те, що було до цього моменту. Пам'ятайте, що відкритість – це сила, а не слабкість.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Любовний гороскоп для Стрільців на травень

Подорож чи спонтанна пригода можуть принести щось більше, ніж здаватиметься, на перший погляд. З партнером варто вийти на новий рівень розуміння.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Любовний гороскоп для Козорогів на травень

У травні почуття Козорогів вируватимуть, хоч вони й цього не показуватимуть. Останній весняний місяць допоможе розтопити лід й сказати найважливіше.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Любовний гороскоп для Водоліїв на травень

Хтось з оточення може відкрити справжні почуття до Водоліїв. Астрологи підказують, що іноді доля каже "так" тоді, коли ти готовий до "ні".

Риби (21 лютого – 20 березня)

Любовний гороскоп для Риб на травень

Травень подарує ніжність, натхнення і, можливо, кохання, яке відчуватиметься як момент дежавю. Астрологи рекомендують довіряти знакам і снам – вони підкажуть більше, ніж здається.

Астрологи також підготували детальний гороскоп на травень у різних сферах життя.