Залишайтесь чесними із собою, не тримайте образ й не бійтесь почати спочатку, пише Lifestyle24.

Цікаво Ракам варто очікувати на звістку з-за кордону: гороскоп на 1 травня

Любовний гороскоп на травень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп для Овнів

Любовний гороскоп для Овнів на травень

До Овнів може хтось повернутись з минулого або з'явиться та людина, яка викличе миттєву пристрасть. У вже сформованій парі існує загроза безпідставних ревнощів.

Гороскоп для Тельців

Любовний гороскоп для Тельців на травень

Травень – ідеальний місяць для зізнань, заручин чи розмірених і спокійних стосунків. Самотнім Тельцям випаде шанс на "любов з першого погляду".

Гороскоп для Близнюків

Любовний гороскоп для Близнюків на травень

Хоч у травні Близнюки отримуватимуть багато уваги від протилежної статі, однак справжній зв'язок – набагато глибший, ніж стандартне листування. Обирайте не того, з ким легко, а з ким по-справжньому відчувається щастя.

Гороскоп для Раків

Любовний гороскоп для Раків на травень

Стосунки перейдуть у нову фазу. А тим, хто вперто тримається за минуле, настав час подивитись правді в очі.

Гороскоп для Левів

Любовний гороскоп для Левів на травень

Самотнім Левам у травні випаде шанс на яскраве знайомство. А сформованій парі треба повернути пристрасть у стосунки.

Гороскоп для Дів

Любовний гороскоп для Дів на травень

Уважно ставтесь до всіх дрібниць у стосунках. Іноді варто вимкнути розум і просто довіритись відчуттям.

Гороскоп для Терезів

Любовний гороскоп для Терезів на травень

Ті, хто мають другу половинку, можуть зіштовхнутись з темою рівноваги у стосунках. Варто говорити про це прямо, але м'яко, й тоді отримаєте все, що хотіли.

Гороскоп для Скорпіонів

Любовний гороскоп для Скорпіонів на травень

Кохання може прийти неочікувано, змінивши все те, що було до цього моменту. Пам'ятайте, що відкритість – це сила, а не слабкість.

Гороскоп для Стрільців

Любовний гороскоп для Стрільців на травень

Подорож чи спонтанна пригода можуть принести щось більше, ніж здаватиметься, на перший погляд. З партнером варто вийти на новий рівень розуміння.

Гороскоп для Козорогів

Любовний гороскоп для Козорогів на травень

У травні почуття Козорогів вируватимуть, хоч вони й цього не показуватимуть. Останній весняний місяць допоможе розтопити лід й сказати найважливіше.

Гороскоп для Водоліїв

Любовний гороскоп для Водоліїв на травень

Хтось з оточення може відкрити справжні почуття до Водоліїв. Астрологи підказують, що іноді доля каже "так" тоді, коли ти готовий до "ні".

Гороскоп для Риб

Любовний гороскоп для Риб на травень

Травень подарує ніжність, натхнення і, можливо, кохання, яке відчуватиметься як момент дежавю. Астрологи рекомендують довіряти знакам і снам – вони підкажуть більше, ніж здається.

Астрологи також підготували детальний гороскоп на травень у різних сферах життя.