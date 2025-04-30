Май – это месяц "внутренней весны", когда старое отступает, а новое еще не совсем понятно, пишет LifeStyle24.

Обратите внимание Весам прогнозируют плохие последствия: гороскоп на 30 апреля

Гороскоп на май для всех знаков зодиака

Гороскоп на май для Овнов

Май дарит новый шанс для начала – в отношениях, в делах, даже в собственном восприятии себя. Прислушивайтесь к сигналам от жизни – они точнее, чем громкие эмоции.

Гороскоп на май для Тельцов

Гороскоп на май для Тельцов

Для Тельцов май будет месяцем внутреннего роста. Что-то зреет внутри, и скоро проявится наружу. Не стоит на себя давить – большие вещи рождаются в тишине.

Гороскоп на май для Близнецов

Гороскоп на май для Близнецов

В мае у Близнецов исчезнут сомнения, благодаря чему они смогут четко увидеть свой путь. Если присутствуют колебания, то попробуйте представить, что выбор уже сделан, и подумайте, каковы ощущения в этот момент.

Гороскоп на май для Раков

Гороскоп на май для Раков

Эмоции будут колебаться как весенние волны. Важно не останавливаться, а двигаться вперед. Астрологи рекомендуют изменить что-то в повседневности.

Гороскоп на май для Львов

Гороскоп на май для Львов

Успех потребует терпения. Стоит не вмешиваться во все подряд, ведь некоторые вещи созреют сами без какой-либо помощи.

Гороскоп на май для Дев

Гороскоп на май для Дев

В мае стоит больше внимания обратить на тело, дом и здоровье. Также надо научиться не только отдавать любовь, но и принимать ее в ответ.

Гороскоп на май для Весов

Гороскоп на май для Весов

Баланс – главная тема месяца для Весов. Этому знаку зодиака удастся найти то, что подарит им новый ресурс. Пришло время ставить себя на первое место – не из эгоизма, а из уважения.

Гороскоп на май для Скорпионов

Гороскоп на май для Скорпионов

Видимо, Скорпионам придется сказать "прощай" чему-то важному. Астрологи рекомендуют принять потерю как пространство для чего-то нового. Пустота – это не всегда негатив.

Гороскоп на май для Стрельцов

Гороскоп на май для Стрельцов

Путешествие, новое обучение или изменение образа мышления точно пойдут на пользу. Если в жизни что-то начнет повторяться – это знак, на который надо обратить внимание.

Гороскоп на май для Козерогов

Гороскоп на май для Козерогов

Козероги примут решение, которое изменит вектор их жизни. Стоит довериться процессу, ведь сила заключается в выдержке, а не скорости.

Гороскоп на май для Водолеев

Гороскоп на май для Водолеев

Дисциплина будет лучшим союзником на май. Не стоит останавливаться из-за страха неудачи, ведь каким бы ни был результат – это опыт.

Гороскоп на май для Рыб

Гороскоп на май для Рыб

В мае Рыб ожидает важная встреча, которая будет иметь шанс в корне изменить жизнь этого знака зодиака. Если прошлое стучится в дверь, то лучше оставить его там, где ему место.

Кроме того, в мае стоит еще и каждому из знаков поддаться изменениям.