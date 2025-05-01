Близнюки, Лев і Стрілець, ці побачення стануть яскравим спогадом або початком нової любовної історії, пише LifeStyle24.

До теми Флірт, вогонь і ніжність: любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на травень

Близнюки

Травень принесе багато цікавих знайомств – і хоч не всі вони переростуть у щось серйозне, одне побачення точно залишиться у пам'яті надовго. Астрологи нагадають, що відкритість – це добре, але уважність – ще краще.

Гороскоп для Близнюків

Лев

Планети впливатимуть на харизматичність і впевненість Левів. Саме тому у травні цей знак опиниться у центрі уваги. Може трапитись розкішне, спонтанне чи доленосне побачення, про яке захочеться розповісти друзям з усіма барвами емоцій. Астрологи рекомендують дозволити собі трішки вразливості – це додасть щирості моменту.

Гороскоп для Левів

Стрілець

Несподіване побачення – можливо, під дощем, на виставці або в черзі за кавою – подарує Стрільцям емоційну глибину та відчуття дежавю. Це буде момент, коли час зупиниться. Треба бути певним, що травень готує дійсно щось особливе.

Гороскоп для Стрільців

На жаль, у травні не всім так пощастить. Хтось буде з розбитим серцем.