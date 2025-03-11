Моя відповідь – "так": кому цього року зроблять пропозицію руки й серця
Астрологи переконані, що у 2025 році на деяких знаків зодіаку очікують важливі зміни у сфері особистих стосунків. Шанс на освідчення дорівнює майже 100%.
Телець, Терези, Скорпіон і Риби, варто бути відкритими до нових можливостей у стосунках уже цього року, пише Lifestyle24.
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Телець
Оскільки цей знак зодіаку дуже цінує стабільність і надійність у стосунках, то вже незабаром буде можливість зрозуміти, що людина, яка може забезпечити пріоритети, знаходиться поруч. Очікуйте на освідчення, що відкриє новий етап у відносинах.
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Терези
Астрологи кажуть, що у 2025 році зусилля Терезів щодо побудови довірливих і збалансованих стосунків можуть бути винагороджені пропозицією шлюбу. Згідно з прогнозом, цей знак зодіаку відчує певне вагання, тому варто довіритись голосу серця.
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Скорпіон
Для Скорпіонів пріоритетом є глибокий та справжній зв'язок. Астрологи не називають конкретного місяця, однак будьте певні, що пропозиція руки та серця ознаменує початок нового розділу про кохання.
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Риби
У 2025 році Рибам треба приготуватись до несподіваної пропозиції створити сім'ю. Душу переповнюватиме емоція щастя, яка "кричатиме" про те, що: "я сказала так".
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