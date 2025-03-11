Не баріться з обіцянками, які вже тривалий час очікують на своє виконання, пише LifeStyle24.

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Гороскоп на 11 березня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 11 березня для Овнів

Астрологи рекомендують Овнам провести другу половину дня вдома. Ваша родина потребує уваги та турботи.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 11 березня для Тельців

Тельцям не заздритимуть з того приводу, що у них упродовж дня будуть сильні перепади настрою. Це вплине на ефективність роботи, тому за нові завдання краще не братись.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 11 березня для Близнюків

Не відмовляйте собі у маленьких радощах. Однак не перетинайте дозволеної фінансової межі.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 11 березня для Раків

Ракам важко даватиметься спілкування з колегами. Краще уникати розмов про незавершені проєкти.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 11 березня для Левів

Левам можна не хвилюватись, адже неприємних сюрпризів точно не буде. Сьогодні підуть на користь фізичні навантаження та позитивні емоції.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 11 березня для Дів

Якщо вже тривалий час докладаєте до чогось зусилля, а воно не вдається, то варто відступитись. Астрологи переконанні, що ще не настав час для реалізації цієї справи.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 11 березня для Терезів

Сьогодні було б добре змінити свій спосіб життя. Залиште шкідливі звички у минулому, а від сьогодні пошукайте для себе щось таке, що зможе з користю замінити згадану відмову.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 11 березня для Скорпіонів

Скорпіонам рекомендовано утриматись від нових знайомств. Особливо це стосується спілкування у соцмережах. В іншому випадку, є ймовірність того, що станете жертвою обману.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 11 березня для Стрільців

Не витрачайте на даремно дорогоцінний час. Краще займіться розв'язанням тих справ, які для вас є складними.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 11 березня для Козорогів

Не довіряйте людям, які з'явились у вашому житті нещодавно. Так матимете можливість захиститись від недоброзичливців і заздрісників.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 11 березня для Водоліїв

Якщо не впевнені у своїх силах, то зробіть паузу. Ніхто не вимагає термінових рішень, тому маєте достатньо часу для роздумів.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 11 березня для Риб

Зранку Риби зустрінуться з людиною, яка може допомогти у важливих питаннях. Не змарнуйте можливості обговорити все, що найбільше хвилює.

А ви знали, що у любовному гороскопі розповіли, які знаки зодіаку найкраще підходять Рибам для стосунків.