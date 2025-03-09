Риби – це мрійливий, чутливий та романтичний знак зодіаку. Вони шукають глибокий емоційний зв'язок і партнера, який уособлюватиме у собі й друга, і кохану людину. Риби дуже сильно цінують турботу, ніжність і підтримку у стосунках, пише Lifestyle24.

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Телець

Цей знак зодіаку забезпечує відчуття стабільності та безпеки. Риби ж наповнюють стосунки романтикою та натхненням. У такому союзі емоції та практичність гармоніюють між собою.

Рак

Астрологи переконані, що цей союз є ідеальним варіантом для двох знаків зодіаку. І Раки, і Риби є чутливими, турботливими й завжди готові підтримати одне одного. Їхній зв'язок називають глибоким і довговічним.

Рак і Риби – ідеальна пара / Фото Freepik

Скорпіон

Цей знак зодіаку дає партнеру захист і впевненість у завтрашньому дні, а Риби вчать бути ніжним і відкритим. Ці стосунки будуються на пристрасті, глибокому розумінні та довірі.

Які знаки зодіаку не підходять Рибам для стосунків

Овни є занадто імпульсивними та прямолінійними, Близнюки – надто непередбачувані та мінливі, а Козороги не підходять Рибам через свої прагматичність і стриманість.