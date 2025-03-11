Телец, Весы, Скорпион и Рыбы, стоит быть открытыми к новым возможностям в отношениях уже в этом году, пишет Lifestyle24.

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Телец

Поскольку этот знак зодиака очень ценит стабильность и надежность в отношениях, то уже вскоре будет возможность понять, что человек, который может обеспечить приоритеты, находится рядом. Ожидайте признания, что откроет новый этап в отношениях.

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Весы

Астрологи говорят, что в 2025 году усилия Весов по построению доверительных и сбалансированных отношений могут быть вознаграждены предложением брака. Согласно прогнозу, этот знак зодиака почувствует определенное колебание, поэтому стоит довериться голосу сердца.

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Скорпион

Для Скорпионов приоритетом является глубокая и настоящая связь. Астрологи не называют конкретного месяца, однако будьте уверены, что предложение руки и сердца ознаменует начало нового раздела о любви.

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Рыбы

В 2025 году Рыбам надо приготовиться к неожиданному предложению создать семью. Душу будет переполнять эмоция счастья, которая будет "кричать" о том, что: "я сказала да".

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