2 знаки зодіаку, які вже в серпні повернуться до колишніх – відповідь здивує

Атмосфера серпня сприятиме відродженню зв'язків, які здавались давно втраченими. Дехто матиме сильний потяг до того, щоб повернутись до тих, кого раніше дуже сильно кохали.

Близнюки та Козоріг, якщо душа досі пам'ятає, то, можливо, це ще не кінець, а лише пауза перед справжнім початком, пише LifeStyle24.

Може зацікавити У Раків з'явиться можливість просунутись кар'єрними сходами: гороскоп на 27 липня

Близнюки

Серпень викличе у Близнюків бажання відновити те, що колись давало тепло. Якщо у попередніх стосунках залишилось щось недомовлене, то цей знак може вирішити не чекати, а зробить перший крок. Особливо це стосується тих, хто розійшовся не через зраду, а через втому чи відстань. Колишній партнер також може дати про себе знати – і цього разу все може скластись інакше.

Гороскоп для Близнюків

Козоріг

У серпні Козороги будуть емоційно відкритими до минулого. Вони можуть отримати повідомлення або випадково зустріти колишнього чи колишню – і серце відчує те саме тепло. Деколи цей знак схильний до того, щоб ідеалізувати минуле, але цього разу інтуїція буде особливо гострою. Якщо душа все ще пам'ятає, то шанс на повернення дуже високий. Для декого з Козорогів це може бути навіть друга спроба з тим, кого вони вважали "тим самим".

Гороскоп для Козорогів

А ще будуть і ті, хто наприкінці липня зустрінуть своє кохання. Ймовірно, їхні долі переплетуться на все життя.