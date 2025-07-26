Телець, Рак і Водолій, кінець липня – це час, коли серце може забитись швидше, а випадкова зустріч змінити майбутнє. Астрологи кажуть, що кохання вже на вашому шляху, пише LifeStyle24.

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Телець

Кінець липня подарує шанс на знайомство, яке принесе не просто емоції, а внутрішню гармонію. Це може бути зустріч у спокійному місці – на виставці, у кав'ярні чи черзі – але вона вразить своєю "своєчасністю". Важливо бути відкритими й не закриватись у звичних шаблонах – кохання іноді приходить звідти, звідки не чекаєш.

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Рак

У розпал сонячного сезону Раки притягуватимуть погляди інших людей. У цей період можливе знайомство з людиною, яка побачить у цьому знакові неймовірну глибину. Особливо велика ймовірність зустрічі під час соціальних подій, святкувань або творчих заходів. Це буде хімія з першого погляду.

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Водолій

Водолії, які нещодавно пережили емоційне перезавантаження, наприкінці липня можуть раптово зустріти людину, яка торкнеться серця з першого слова. Це буде знайомство з відчуттям "наче знайомі все життя". Астрологи кажуть, що важливо вийти за межі буденності – прогулянка незвичним маршрутом або нове хобі несподівано приведуть до доленосної зустрічі.

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Сьогодні-завтра дехто отримає хорошу новину. Вона не просто покращить настрій, а й дасть заряд мотивації.