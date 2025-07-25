Рак, Діва і Стрілець, тримайте телефон під рукою, адже хороші новини вже на підході. Лиш не забувайте, що все треба приймати з вдячністю, пише LifeStyle24.

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Рак

Для Раків ці вихідні можуть стати справжнім емоційним проривом. Є велика ймовірність отримати новину, яка буде пов'язана з особистим життям. Також може бути звістка, яка розвіє тривогу – те, чого боялись найбільше, виявиться не таким страшним. Довіртесь інтуїції й відкрийтесь позитиву.

Гороскоп для Раків

Діва

Ті Діви, які останнім часом очікували відповіді (юридичної, фінансової або пов'язаної з роботою), вже цими вихідними можуть її отримати – і вона буде позитивною. Також можливе розв'язання якогось побутового або сімейного питання, яке довго висіло у повітрі. Не проґавте момент порадіти навіть маленькій перемозі.

Гороскоп для Дів

Стрілець

На Стрільців чекає звістка здалеку або від людини, з якою давно не було контакту. Це може бути новина, яка відкриє нові горизонти – від пропозиції подорожі до нових можливостей у роботі та навчанні. Вихідні можуть принести приємну несподіванку, яка зарядить енергією на кілька тижнів уперед.

Гороскоп для Стрільців

Помилки минулого часто заважають робити кроки до щасливого майбутнього. Усе через те, що для когось це досі незакритий гештальт.