Рак, Дева и Стрелец, держите телефон под рукой, ведь хорошие новости уже на подходе. Только не забывайте, что все надо принимать с благодарностью, пишет LifeStyle24.

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Рак

Для Раков эти выходные могут стать настоящим эмоциональным прорывом. Есть большая вероятность получить новость, которая будет связана с личной жизнью. Также может быть известие, которое развеет тревогу – то, чего боялись больше всего, окажется не таким страшным. Доверьтесь интуиции и откройтесь позитиву.

Гороскоп для Раков

Дева

Те Девы, которые в последнее время ожидали ответа (юридического, финансового или связанного с работой), уже в эти выходные могут его получить – и он будет положительным. Также возможно решение какого-то бытового или семейного вопроса, который долго висел в воздухе. Не упустите момент порадоваться даже маленькой победе.

Гороскоп для Дев

Стрелец

Стрельцов ждет известие издалека или от человека, с которым давно не было контакта. Это может быть новость, которая откроет новые горизонты – от предложения путешествия до новых возможностей в работе и учебе. Выходные могут принести приятную неожиданность, которая зарядит энергией на несколько недель вперед.

Гороскоп для Стрельцов

Ошибки прошлого часто мешают делать шаги к счастливому будущему. Все потому, что для кого-то это до сих пор незакрытый гештальт.