Овен, Близнюки та Скорпіон, прийміть інформацію як сигнал – і зробіть з неї висновки, щоб вирівняти емоційний фон у серпні, пише LifeStyle24.

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Овен

Для Овнів кінець липня може принести емоційну складну новину, пов'язану з минулим. Це може бути несподіване нагадування про стару ситуацію, яка не дає спокою. Астрологи кажуть, що тут важливо не занурюватись у самозвинувачення, а сприйняти як підказку, що час закрити двері остаточно.

Гороскоп для Овнів

Близнюки

Цей знак розчарується у людях. Він отримає новину про нечесність когось із близьких людей. Емоційна реакція буде сильною, адже Близнюки вірять у силу комунікації, однак цього разу вона підведе. Головне – зберігати спокій і не спішити з висновками.

Гороскоп для Близнюків

Скорпіон

Почута новина зіб'є з курсу. Та тут важливо не втрачати мотивацію: те, що здається кроком назад – насправді просто корекція напрямку. Довіра до себе і трохи терпіння допоможуть пройти цей етап з мінімальними втратами.

Гороскоп для Скорпіонів

Але будуть і ті знаки, які цими вихідними отримають хороші новини. Доля виявилась до них прихильною.