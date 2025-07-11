Відповідь буде "так": 2 знаки зодіаку, яким вже в липні зроблять пропозицію

Липень – це один із тих місяців, коли почуття розквітають, а серце починає битись швидше. Щонайменше двоє представників зодіакального кола вже цього місяця можуть почути омріяне "вийдеш за мене?".

Близнюки та Скорпіон, липень стане місяцем романтичних спогадів на все життя. Якщо серце підказує, що це "воно" – саме час слухати не розум, а почуття, пише LifeStyle24.

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Близнюки

Цього місяця Близнюків наповнюватимуть почуття, що вони хочуть створити сім'ю зі своїм партнером. У липні кохана людина нарешті наважиться на особливий крок, а зірки цьому посприяють. Для багатьох представників пропозиція стане не просто романтичною, а дуже глибокою за змістом – з обіцянкою підтримки, безпеки та справжнього майбутнього.

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Скорпіон

Зазвичай стримані та раціональні Скорпіони раптово відкриються глибшим почуттям. Якщо вони вже давно у стосунках, то партнер може відчути, що настав час зробити наступний крок. А якщо ж сам Скорпіон запланує щось подібне – то липень ідеально сприятиме, щоб наважитись на такий крок. Астрологи підказують, що наприкінці на всі щасливі пари чекатиме приємний сюрприз.

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А в серпні деякі знаки зодіаку розставлятимуть всі крапки над і у своїх стосунках. Не для всіх настане щасливий кінець.