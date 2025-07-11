Близнецы и Скорпион, июль станет месяцем романтических воспоминаний на всю жизнь. Если сердце подсказывает, что это "оно" – самое время слушать не разум, а чувства, пишет LifeStyle24.

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Близнецы

В этом месяце Близнецов будут наполнять чувства, что они хотят создать семью со своим партнером. В июле любимый человек наконец-то решится на особый шаг, а звезды этому поспособствуют. Для многих представителей предложение станет не просто романтическим, а очень глубоким по смыслу – с обещанием поддержки, безопасности и настоящего будущего.

Гороскоп для Близнецов

Скорпион

Обычно сдержанные и рациональные Скорпионы внезапно откроются более глубоким чувствам. Если они уже давно в отношениях, то партнер может почувствовать, что пришло время сделать следующий шаг. А если же сам Скорпион запланирует нечто подобное – то июль идеально будет способствовать, чтобы решиться на такой шаг. Астрологи подсказывают, что в конце на все счастливые пары будет ждать приятный сюрприз.

Гороскоп для Скорпионов

А в августе некоторые знаки зодиака будут расставлять все точки над i в своих отношениях. Не для всех наступит счастливый конец.