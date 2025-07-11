Близнюки та Скорпіон, липень стане місяцем романтичних спогадів на все життя. Якщо серце підказує, що це "воно" – саме час слухати не розум, а почуття, пише LifeStyle24.

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Близнюки

Цього місяця Близнюків наповнюватимуть почуття, що вони хочуть створити сім'ю зі своїм партнером. У липні кохана людина нарешті наважиться на особливий крок, а зірки цьому посприяють. Для багатьох представників пропозиція стане не просто романтичною, а дуже глибокою за змістом – з обіцянкою підтримки, безпеки та справжнього майбутнього.

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Скорпіон

Зазвичай стримані та раціональні Скорпіони раптово відкриються глибшим почуттям. Якщо вони вже давно у стосунках, то партнер може відчути, що настав час зробити наступний крок. А якщо ж сам Скорпіон запланує щось подібне – то липень ідеально сприятиме, щоб наважитись на такий крок. Астрологи підказують, що наприкінці на всі щасливі пари чекатиме приємний сюрприз.

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А в серпні деякі знаки зодіаку розставлятимуть всі крапки над і у своїх стосунках. Не для всіх настане щасливий кінець.