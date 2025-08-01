Зі святом Маковія 2025: теплі привітання у прозі й віршах
- Християни відзначають Медовий Спас 1 серпня за новим стилем.
- LifeStyle24 підготував привітання з Медовим Спасом у різних формах: картинках, прозі та віршах.
1 серпня за новим стилем християни відзначають Медовий Спас. Раніше його святкували на 13 днів пізніше, а саме 14 серпня.
На Маковія люди традиційно вітають один одного зі святом та бажають усього найкращого. LifeStyle24 підготував теплі привітання з Медовим Спасом у картинках, прозі й віршах.
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Медовий Спас 2025: як привітати у прозі, віршах і картинках?
Вітаю із найсвятішим святом Медовим Спасом! Бажаю тобі життя таке солодке як той мед, який ти п'єш у цей день і врожай такий зелений, як яблуко, що ти їси в цей день. Та будь ти в цей день спасенний і слави Бога свого за ті дари, що на столі твоєму!
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Прийшов Медовий Спас – готуйся літо провожати. На проводи готуй млинці та пряники медові, пироги та булочки з маком. Сотії медові повні янтарю, його всі разом зберемо. Свята водиця вмиє наші обличчя. Клич гостей та пригощай. Та про мене не забувай!
***
Перший Спас прийшов, ура!
Збирати медок усім нам час.
Якщо буде солодкий мед,
Достаток вас не обмине.
Якщо буде ароматний,
Значить рік буде приємний.
Ну а якщо мед тягучий,
Чекай любові палкої та жагучої!
***
З Медовим Спасом вітаю,
Родинного тепла бажаю.
Хай буде ясна погода
Для вас будь-якої пори року.
Здоров'я вас хай не підводити,
І щастя часто до хати заходити!
***
Ось і настав час першого Спаса. Нехай життя буде солодким і освячений сьогодні мед нехай збереже від хвороб вас та ваших рідних. Нехай гріхи прощаються, а щастя навідується у будинок до кожного вірянина.
***
Славне свято – Спас Медовий! У цей день все солодко. Тож хай всі Ваші дні будуть такими ж: яскравими, легкими й солодкими! Бажаю всім, хто неодружений – одружитися, а тим, хто у сварці – помиритися. Будьте щасливі!
***
Сьогодні балом править мед!
Хто його з'їсть – достаток чекає.
А медовухи хто нап'ється,
Тому удача посміхнеться.
А якщо з медом з'їсти пиріг,
Любов прийде до вас на поріг!
***
Найпершого Спаса зустрічай
І з розмахом відзначай!
Медовуху ставши на стіл,
Адже настав уже Маковій.
Пригощай своїх гостей,
Щоб не знали прикрощів.
І закуски не жалій,
Свято вже прийшло у дім!