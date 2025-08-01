На Маковея люди традиционно поздравляют друг друга с праздником и желают всего наилучшего. LifeStyle24 подготовил теплые поздравления с Медовым Спасом в картинках, прозе и стихах.
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Медовый Спас 2025: как поздравить в прозе, стихах и картинках?
Поздравляю с самым святым праздником Медовым Спасом! Желаю тебе жизнь такая сладкая как тот мед, который ты пьешь в этот день и урожай такой зеленый, как яблоко, что ты ешь в этот день. Да будь ты в этот день спасен и слави Бога своего за те дары, что на столе твоем!
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Пришел Медовый Спас – готовься лето провожать. На проводы готовь блины и пряники медовые, пироги и булочки с маком. Сотии медовые полные янтаря, его все вместе соберем. Святая водица умоет наши лица. Зови гостей и угощай, в медок ты яблоко макай. И обо мне не забывай!
Поздравление с Медовым Спасом 2025 / Коллаж LifeStyle24
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Перший Спас прийшов, ура!
Збирати медок усім нам час.
Якщо буде солодкий мед,
Достаток вас не обмине.
Якщо буде ароматний,
Значить рік буде приємний.
Ну а якщо мед тягучий,
Чекай любові палкої та жагучої!
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З Медовим Спасом вітаю,
Родинного тепла бажаю.
Хай буде ясна погода
Для вас будь-якої пори року.
Здоров'я вас хай не підводити,
І щастя часто до хати заходити!
Поздравления с Медовым Спасом 2025 / Коллаж LifeStyle24
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Вот и настало время первого Спаса. Пусть жизнь будет сладкой и освященный сегодня мед пусть сохранит от болезней вас и ваших родных. Пусть грехи прощаются, а счастье наведывается в дом к каждому верующему.
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Славный праздник – Спас Медовый! В этот день все сладко. Пусть все Ваши дни будут такими же: яркими, легкими и сладкими! Желаю всем, кто холост – жениться, а тем, кто в ссоре – помириться. Будьте счастливы!
Поздравление с Медовым Спасом 2025 / Коллаж LifeStyle24
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Сьогодні балом править мед!
Хто його з'їсть – достаток чекає.
А медовухи хто нап'ється,
Тому удача посміхнеться.
А якщо з медом з'їсти пиріг,
Любов прийде до вас на поріг!
***
Найпершого Спаса зустрічай
І з розмахом відзначай!
Медовуху ставши на стіл,
Адже настав уже Маковій.
Пригощай своїх гостей,
Щоб не знали прикрощів.
І закуски не жалій,
Свято вже прийшло у дім!