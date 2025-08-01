На Маковея люди традиционно поздравляют друг друга с праздником и желают всего наилучшего. LifeStyle24 подготовил теплые поздравления с Медовым Спасом в картинках, прозе и стихах.

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Медовый Спас 2025: как поздравить в прозе, стихах и картинках?

Поздравляю с самым святым праздником Медовым Спасом! Желаю тебе жизнь такая сладкая как тот мед, который ты пьешь в этот день и урожай такой зеленый, как яблоко, что ты ешь в этот день. Да будь ты в этот день спасен и слави Бога своего за те дары, что на столе твоем!

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Пришел Медовый Спас – готовься лето провожать. На проводы готовь блины и пряники медовые, пироги и булочки с маком. Сотии медовые полные янтаря, его все вместе соберем. Святая водица умоет наши лица. Зови гостей и угощай, в медок ты яблоко макай. И обо мне не забывай!

Поздравление с Медовым Спасом 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Перший Спас прийшов, ура!

Збирати медок усім нам час.

Якщо буде солодкий мед,

Достаток вас не обмине.

Якщо буде ароматний,

Значить рік буде приємний.

Ну а якщо мед тягучий,

Чекай любові палкої та жагучої!

***

З Медовим Спасом вітаю,

Родинного тепла бажаю.

Хай буде ясна погода

Для вас будь-якої пори року.

Здоров'я вас хай не підводити,

І щастя часто до хати заходити!

Поздравления с Медовым Спасом 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Вот и настало время первого Спаса. Пусть жизнь будет сладкой и освященный сегодня мед пусть сохранит от болезней вас и ваших родных. Пусть грехи прощаются, а счастье наведывается в дом к каждому верующему.

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Славный праздник – Спас Медовый! В этот день все сладко. Пусть все Ваши дни будут такими же: яркими, легкими и сладкими! Желаю всем, кто холост – жениться, а тем, кто в ссоре – помириться. Будьте счастливы!

Поздравление с Медовым Спасом 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Сьогодні балом править мед!

Хто його з'їсть – достаток чекає.

А медовухи хто нап'ється,

Тому удача посміхнеться.

А якщо з медом з'їсти пиріг,

Любов прийде до вас на поріг!

***

Найпершого Спаса зустрічай

І з розмахом відзначай!

Медовуху ставши на стіл,

Адже настав уже Маковій.

Пригощай своїх гостей,

Щоб не знали прикрощів.

І закуски не жалій,

Свято вже прийшло у дім!