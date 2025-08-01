На Маковія люди традиційно вітають один одного зі святом та бажають усього найкращого. LifeStyle24 підготував теплі привітання з Медовим Спасом у картинках, прозі й віршах.

Цікаво Вже завтра – Медовий Спас 2025: найгарніші картинки-привітання зі святом

Медовий Спас 2025: як привітати у прозі, віршах і картинках?

Вітаю із найсвятішим святом Медовим Спасом! Бажаю тобі життя таке солодке як той мед, який ти п'єш у цей день і врожай такий зелений, як яблуко, що ти їси в цей день. Та будь ти в цей день спасенний і слави Бога свого за ті дари, що на столі твоєму!

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Прийшов Медовий Спас – готуйся літо провожати. На проводи готуй млинці та пряники медові, пироги та булочки з маком. Сотії медові повні янтарю, його всі разом зберемо. Свята водиця вмиє наші обличчя. Клич гостей та пригощай. Та про мене не забувай!

Привітання з Медовим Спасом 2025 / Колаж LifeStyle24

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Перший Спас прийшов, ура!

Збирати медок усім нам час.

Якщо буде солодкий мед,

Достаток вас не обмине.

Якщо буде ароматний,

Значить рік буде приємний.

Ну а якщо мед тягучий,

Чекай любові палкої та жагучої!

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З Медовим Спасом вітаю,

Родинного тепла бажаю.

Хай буде ясна погода

Для вас будь-якої пори року.

Здоров'я вас хай не підводити,

І щастя часто до хати заходити!

Привітання з Медовим Спасом 2025 / Колаж LifeStyle24

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Ось і настав час першого Спаса. Нехай життя буде солодким і освячений сьогодні мед нехай збереже від хвороб вас та ваших рідних. Нехай гріхи прощаються, а щастя навідується у будинок до кожного вірянина.

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Славне свято – Спас Медовий! У цей день все солодко. Тож хай всі Ваші дні будуть такими ж: яскравими, легкими й солодкими! Бажаю всім, хто неодружений – одружитися, а тим, хто у сварці – помиритися. Будьте щасливі!

Привітання з Медовим Спасом 2025 / Колаж LifeStyle24

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Сьогодні балом править мед!

Хто його з'їсть – достаток чекає.

А медовухи хто нап'ється,

Тому удача посміхнеться.

А якщо з медом з'їсти пиріг,

Любов прийде до вас на поріг!

***

Найпершого Спаса зустрічай

І з розмахом відзначай!

Медовуху ставши на стіл,

Адже настав уже Маковій.

Пригощай своїх гостей,

Щоб не знали прикрощів.

І закуски не жалій,

Свято вже прийшло у дім!