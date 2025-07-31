Укр Рус
lifestyle 24 Новини про традиції Вже завтра настане Медовий Спас 2025: що категорично не можна робити в цей час
31 липня, 20:00
2

Вже завтра настане Медовий Спас 2025: що категорично не можна робити в цей час

Влада Пономарьова
Основні тези
  • Медовий Спас відзначають 1 серпня.

  • На Медовий Спас 2025 заборонено лаятися, важко працювати, їсти неосвячений мед, купатися у водоймах, споживати м'ясні продукти, алкоголь, та влаштовувати розваги.

     

Медовий Спас, або Маковія, щороку відзначають 1 серпня. Саме з цього свята традиційно розпочинається Успенський піст.

У народі цей день називають медовим, бо до церкви заведено нести баночки з медом нового збору для освячення. Та попри особливу атмосферу, Медовий Спас має і певні обмеження. Про заборони й прикмети на Маковія 2025 – пише LifeStyle24.

Дивіться також Що можна та не можна їсти у період Успенського посту 2025: повний перелік продуктів

Що не можна робити на Медовий Спас 2025?

  • Не варто лаятися та сперечатися з рідними й близькими.
  • Не рекомендується лихословити, конфліктувати, пліткувати та заздрити.
  • Не можна важко працювати в полі та на городі.
  • Не слід займатися хатніми справами.
  • Не варто шити, в'язати та вишивати.
  • Не рекомендується їсти мед, поки він неосвячений.
  • Не можна купати худобу.
  • Не слід купатися у водоймах.
  • Не варто їсти м'ясні, рибні та молочні продукти.
  • Не рекомендується пити алкоголь та курити.
  • Не можна розважатися та веселитися.
  • Не слід ображати тварин.
  • Не варто влаштовувати гучні вечірки.

Медовий Спас 2025 / Фото Pinterest

Народні прикмети на Маковія 2025

  • Якщо на Маковія піде дощ, то до кінця року буде мало пожеж.
  • Якщо хтось піде купатися 1 серпня, то може потонути.
  • Якщо буде гарна погода на Маковія, то такою ж буде й осінь.
  • Якщо загадати бажання, перед тим як з'їсти ложку освяченого меду, то воно обов'язково збудеться.

Зауважимо, що наша редакція вже розповідала про заборони, які діють у період Успенського посту 2025.