Вже завтра настане Медовий Спас 2025: що категорично не можна робити в цей час
- Медовий Спас відзначають 1 серпня.
На Медовий Спас 2025 заборонено лаятися, важко працювати, їсти неосвячений мед, купатися у водоймах, споживати м'ясні продукти, алкоголь, та влаштовувати розваги.
Медовий Спас, або Маковія, щороку відзначають 1 серпня. Саме з цього свята традиційно розпочинається Успенський піст.
У народі цей день називають медовим, бо до церкви заведено нести баночки з медом нового збору для освячення. Та попри особливу атмосферу, Медовий Спас має і певні обмеження. Про заборони й прикмети на Маковія 2025 – пише LifeStyle24.
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Що не можна робити на Медовий Спас 2025?
- Не варто лаятися та сперечатися з рідними й близькими.
- Не рекомендується лихословити, конфліктувати, пліткувати та заздрити.
- Не можна важко працювати в полі та на городі.
- Не слід займатися хатніми справами.
- Не варто шити, в'язати та вишивати.
- Не рекомендується їсти мед, поки він неосвячений.
- Не можна купати худобу.
- Не слід купатися у водоймах.
- Не варто їсти м'ясні, рибні та молочні продукти.
- Не рекомендується пити алкоголь та курити.
- Не можна розважатися та веселитися.
- Не слід ображати тварин.
- Не варто влаштовувати гучні вечірки.
Народні прикмети на Маковія 2025
- Якщо на Маковія піде дощ, то до кінця року буде мало пожеж.
- Якщо хтось піде купатися 1 серпня, то може потонути.
- Якщо буде гарна погода на Маковія, то такою ж буде й осінь.
- Якщо загадати бажання, перед тим як з'їсти ложку освяченого меду, то воно обов'язково збудеться.
Зауважимо, що наша редакція вже розповідала про заборони, які діють у період Успенського посту 2025.