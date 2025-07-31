1 серпня християни святкують Медовий Спас. Це одне з найбільш шанованих літніх свят, яке розпочинає Успенський піст.

У народі Медовий Спас також називають Маковієм або Спасом на воді. За давніми повір'ями, саме цього дня князь Володимир Великий охрестився. Через це освячення води на Маковія стало важливою частиною святкового обряду, пише LifeStyle24.

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Що покласти у кошик на Медовий Спас 2025?

У сучасному світі на Медовий Спас заведено нести до церкви баночку з чистою водою, щоб її освятити. Водночас особливе місце в кошику займає мак. Річ у тім, що саме в серпні починається його активне дозрівання. Що цікаво, мак символізує врожайність і родючість, а також використовується в різних обрядах для захисту дому та родини.

Крім цього, у кошик варто покласти мед, на честь якого і назвали цей Спас. Освячений продукт вважається цілющим і першим, який можна куштувати після збору.

До кошика також кладуть запашні букети з польових трав і квітів, які в народі називають "маковійчиками". Вважалося, що якщо забути освятити квіти на Маковія, то виникав високий ризик накликати неврожай у наступному році. Зазвичай після освячення ці квіти зберігають біля ікон, а трави вплітають у віночки або розвішують на дверях як оберіг для дому.

Деякі господарі додають до кошика корінь хрону, сіль, а також пахучу зелень, яка уособлює життєву силу й віру в майбутнє.

Що покласти в кошик на Маковія 2025 / Фото Pinterest

Що не можна класти в кошик на Медовий Спас 2025?

За церковними правилами, не дозволяється освячувати будь-який алкоголь. Так, горілка, пиво та інші напої не мають жодного сакрального значення та вважаються недоречними у це свято.

Водночас християнам заборонено приносити до церкви тютюнові вироби, зокрема цигарки та люльки. Річ у тім, що вони жодним чином не пов'язані з Медовим Спасом та суперечать ідеї чистоти тіла й душі.

Важливо зазначити, що серед продуктів у кошику не мають бути матеріальні цінності, серед яких гроші, прикраси, ножі та інші речі.