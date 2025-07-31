В народе Медовый Спас также называют Маковеем или Спасом на воде. По древним поверьям, именно в этот день князь Владимир Великий крестился. Поэтому освящение воды на Маковея стало важной частью праздничного обряда, пишет LifeStyle24.

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Что положить в корзину на Медовый Спас 2025?

В современном мире на Медовый Спас принято нести в церковь баночку с чистой водой, чтобы ее освятить. В то же время особое место в корзине занимает мак. Дело в том, что именно в августе начинается его активное созревание. Что интересно, мак символизирует урожайность и плодородие, а также используется в различных обрядах для защиты дома и семьи.

Кроме этого, в корзину стоит положить мед, в честь которого и назвали этот Спас. Освященный продукт считается целебным и первым, который можно пробовать после сбора.

В корзину также кладут душистые букеты из полевых трав и цветов, которые в народе называют "маковейчиками". Считалось, что если забыть освятить цветы на Маковея, то возникал высокий риск навлечь неурожай в следующем году. Обычно после освящения эти цветы хранят возле икон, а травы вплетают в веночки или развешивают на дверях как оберег для дома.

Некоторые хозяева добавляют в корзину корень хрена, соль, а также пахучую зелень, которая олицетворяет жизненную силу и веру в будущее.

Что положить в корзину на Маковея 2025 / Фото Pinterest

Что нельзя класть в корзину на Медовый Спас 2025?

По церковным правилам, не разрешается освящать любой алкоголь. Так, водка, пиво и другие напитки не имеют никакого сакрального значения и считаются неуместными в этот праздник.

В то же время христианам запрещено приносить в церковь табачные изделия, в частности сигареты и трубки. Дело в том, что они никоим образом не связаны с Медовым Спасом и противоречат идее чистоты тела и души.

Важно отметить, что среди продуктов в корзине не должны быть материальные ценности, среди которых деньги, украшения, ножи и другие вещи.